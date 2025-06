Israel volta a atacar o Irã; aiatolá fala em 'consequências irreparáveis' se EUA se envolverem

Aviões de guerra de Israel voltaram a bombardear Teerã durante a noite de terça (17) e a manhã desta quarta-feira, 18, enquanto o Irã lançava uma pequena barragem de mísseis em direção a Israel sem relatos de vítimas. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou que o envolvimento dos EUA na guerra teria "consequências irreparáveis".

"Pessoas inteligentes que conhecem o Irã, a nação e a história do Irã jamais falarão com este país na linguagem das ameaças, porque a nação iraniana não pode ser entregue", disse ele em um comunicado televisionado, segundo a mídia estatal iraniana. "Os americanos devem saber que qualquer intervenção militar americana será, sem dúvida, acompanhada de danos irreparáveis."

Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baghaei, afirmou que qualquer intervenção americana no conflito seria uma "receita para uma guerra total na região". Milhares de tropas americanas estão baseadas em países próximos e dentro do alcance das armas iranianas. Os EUA ameaçaram uma resposta em massa a qualquer ataque.

Outro oficial iraniano disse que o país continuaria enriquecendo urânio para fins pacíficos, aparentemente descartando as demandas para abandonar seu programa nuclear.

O presidente dos EUA, Donald Trump, inicialmente distanciou-se do ataque surpresa de Israel na sexta-feira (13) que desencadeou o conflito, mas nos últimos dias insinuou um maior envolvimento americano, dizendo que quer algo "muito maior" do que um cessar-fogo. Os EUA também enviaram mais aviões de guerra para a região.

Ataques em Teerã

Os últimos ataques israelenses atingiram uma instalação usada para fabricar centrifugadoras de urânio e outra que fabricava componentes de mísseis, disseram as Forças de Defesa de Israel (FDI). Israel também disse ter interceptado 10 mísseis durante a noite à medida que as barragens retaliatórias do Irã diminuem. A agência nuclear da ONU disse que Israel atingiu duas instalações de produção de centrífugas em Teerã.

Ataques israelenses atingiram vários locais nucleares e militares, matando generais de alto escalão e cientistas nucleares. Um grupo iraniano de direitos humanos com sede em Washington disse que pelo menos 585 pessoas, incluindo 239 civis, foram mortas e mais de 1.300 feridas.

O Irã disparou cerca de 400 mísseis e centenas de drones em ataques retaliatórios que mataram pelo menos 24 pessoas em Israel e feriram centenas. Alguns atingiram prédios de apartamentos no centro de Israel, causando danos significativos, e sirenes de ataques aéreos repetidamente forçaram israelenses a correr para abrigos.

Baixas aumentam no Irã

O grupo baseado em Washington (EUA), Ativistas de Direitos Humanos, disse ter identificado 239 dos mortos nos ataques israelenses como civis e 126 como pessoal de segurança.

O grupo, que também forneceu números detalhados de vítimas durante os protestos de 2022 pela morte de Mahsa Amini, verifica informações locais contra uma rede de fontes que desenvolveu no Irã.

O Irã não tem publicado balanços regulares de mortes durante o conflito e minimizou as baixas no passado. Sua última atualização, emitida na segunda-feira, registrou 224 pessoas mortas e 1.277 feridas.

Lojas foram fechadas em toda Teerã, inclusive em seu famoso Grande Bazar, enquanto as pessoas esperam em filas de gasolina e lotam estradas que saem da cidade para escapar dos ataques.

Uma grande explosão pôde ser ouvida por volta das 5 horas da manhã em Teerã nesta quarta-feira, seguindo outras explosões mais cedo na madrugada. As autoridades no Irã não admitiram os ataques, o que se tornou cada vez mais comum à medida que os ataques aéreos israelenses se intensificavam.

Pelo menos um ataque pareceu ter como alvo o bairro leste de Teerã, Hakimiyeh, onde a Guarda Revolucionária paramilitar tem uma academia.

Sem sinais de recuar

Israel disse que iniciou os ataques para evitar que o Irã construísse uma arma nuclear, depois que as conversas entre os Estados Unidos e o Irã sobre uma resolução diplomática pouco avançaram em dois meses, mas ainda estavam em andamento. Trump disse que a campanha de Israel veio após um prazo de 60 dias que ele estabeleceu para as conversas.

O Irã há muito insiste que seu programa nuclear é pacífico, embora seja o único estado sem armas nucleares a enriquecer urânio até 60%, um passo técnico e a curta distância dos níveis de qualidade exigidos para usos em armas, que é de 90%. Agências de inteligência dos EUA disseram que não acreditavam que o Irã estava ativamente buscando a bomba.

Israel é o único país no Oriente Médio com armas nucleares, mas nunca as reconheceu publicamente.

O embaixador do Irã em Genebra, Ali Bahreini, disse aos repórteres que o Irã "continuará a produzir urânio enriquecido à medida em que precisarmos para fins pacíficos."

Ele rejeitou qualquer fala de um revés na pesquisa e desenvolvimento nuclear do Irã pelos ataques israelenses, dizendo "Nossos cientistas continuarão seu trabalho."

Trump exige rendição iraniana

Trump exigiu "RENDIÇÃO INCONDICIONAL" em uma postagem nas redes sociais na terça-feira (17) e alertou o líder supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, de que os EUA sabem onde ele está se escondendo, mas que não havia planos para matá-lo, "pelo menos por enquanto".

Trump e o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, falaram sobre a situação do conflito por telefone na terça-feira, de acordo com um funcionário da Casa Branca.

Bahreini, o embaixador iraniano, disse que as observações de Trump eram "completamente injustificadas" e "muito hostis", e que o Irã não poderia ignorá-las.

Ele disse que as autoridades iranianas estavam "vigilantes" sobre os comentários e decidiriam se os EUA cruzassem quaisquer linhas. "Uma vez que a linha vermelha for cruzada, a resposta virá."

Israel recebe os primeiros voos de repatriação

Os israelenses começaram a retornar em voos pela primeira vez desde que o aeroporto internacional do país fechou no início do conflito.

Dois voos de Larnaca, Chipre, pousaram no Aeroporto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv na manhã de quarta-feira, disse Lisa Dvir, uma porta-voz do aeroporto.