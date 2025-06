Israel prepara possível ataque a Irã nos próximos dias, potencialmente até domingo

Israel está preparado para atacar o Irã nos próximos dias se Teerã rejeitar uma proposta dos EUA para impor limites rígidos ao seu programa nuclear, disseram autoridades israelenses e do governo Trump.

A postura arriscada de Israel visa pressionar o Irã a abrir mão de sua capacidade de enriquecer urânio, disse o alto funcionário. O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, realizará uma sexta rodada de negociações com seus homólogos iranianos no domingo, em Omã.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, levantou a possibilidade de ataques em uma conversa telefônica com o presidente Trump, de acordo com duas autoridades americanas. Logo depois, os EUA começaram a transferir alguns diplomatas e dependentes militares do Oriente Médio.