Israel lança novos ataques contra o Irã em meio a rumores de entrada dos EUA na guerra

A Força Aérea de Israel lançou nesta terça-feira, 17, uma nova série de bombardeios contra o Irã, em meio a rumores de que os EUA podem entrar na guerra a seu lado. Os alvos, segundo os militares israelenses, são as cidades de Teerã, centro nervoso do regime dos aiatolás, e Isfahan, onde ficam alvos nucleares e militares.

Segundo a agência estatal Irna, várias explosões foram ouvidas na capital iraniana na noite de hoje (tarde no horário brasileiro). Teerã enfrenta desde o início da semana um êxodo de civis, que congestionaram as estradas para o interior do país.

"Graças aos nossos ataques, as forças do regime iraniano foram empurradas para o centro do Irã. Eles se retiraram do oeste do Irã - mas estamos logo atrás deles", disse o porta-voz.