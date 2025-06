Israel lança novo ataque contra instalação de enriquecimento de urânio no Irã, relata TV estatal

Israel lançou um novo bombardeio nesta sexta-feira (13) contra a instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do Irã, informou a televisão estatal iraniana.

Por outro lado, a agência de notícias Mehr publicou um vídeo que mostra chamas e fumaça subindo do aeroporto de Tabriz, na província do Azerbaijão Oriental, com a legenda: "Aeroporto de Tabriz neste momento".