Israel: explosões são relatadas nos céus de Tel Aviv enquanto Irã lança nova onda de mísseis

Múltiplas explosões foram relatadas nos céus de Tel Aviv, segundo informou, há pouco, a emissora israelense Canal 12. De acordo com o veículo, mísseis foram interceptados pelo sistema defensivo, o que provoca o barulho de explosão.

Sirenes de alerta foram acionadas em várias regiões do país. Em publicação nas redes sociais, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram a detecção de mísseis lançados do Irã em direção ao território israelense. A Força Área trabalha para interceptar os projéteis e eliminar a ameaça.