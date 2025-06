Israel e Irã lançam ataques no 8º dia de conflito; ministro iraniano se reúne com europeus

Israel e Irã trocaram ataques nesta sexta-feira, 20, o oitavo dia de conflito entre os dois países, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia o envolvimento militar dos EUA e novos esforços diplomáticos podem estar em andamento. Israel afirmou ter realizado ataques aéreos na manhã desta sexta no Irã, com mais de 60 aeronaves atingindo o que disse serem instalações industriais para a fabricação de mísseis, não especificando os locais.

Também afirmou ter atingido a sede da Organização de Inovação e Pesquisa Defensiva do Irã, conhecida pela sigla, SPND. Os EUA já vincularam essa agência a supostas pesquisas e testes iranianos relacionados ao possível desenvolvimento de dispositivos explosivos nucleares.

Ainda na manhã desta sexta, ataques aéreos israelenses atingiram a cidade de Rasht, no Mar Cáspio, segundo a mídia iraniana. O exército israelense havia alertado a população para que fugisse da área ao redor da área industrial de Rasht, a sudoeste do centro da cidade.

Em Israel, o serviço paramédico Magen David Adom informou que mísseis iranianos atingiram uma área residencial no sul do país, causando danos a prédios, incluindo um de seis andares. O serviço prestou atendimento médico a cinco pessoas com ferimentos leves, como hematomas, inalação de fumaça e ansiedade.

Isso aconteceu um dia depois de pelo menos 80 pacientes e profissionais de saúde terem ficado feridos em um ataque no Centro Médico Soroka, na cidade de Bersheba, no sul do país.

Busca de solução diplomática

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, planeja se encontrar em Genebra nesta sexta com importantes contrapartes europeias, que esperam abrir uma janela para uma solução diplomática para a guerra.

No entanto, o ministro disse que seu país buscará negociações com ninguém enquanto Israel mantiver seus ataques ao Irã.

As conversas serão o primeiro encontro cara a cara entre autoridades ocidentais e iranianas desde o início do conflito, na sexta passada. Fonte: Associated Press.