Israel diz ter destruído quartel-general do Irã e que continuará a atingir 'símbolos do poder'

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou, nesta quarta-feira, 18, que os ataques contra o Irã continuarão a atingir alvos estratégicos no país. Segundo ele, "a Força Aérea destruiu agora o quartel-general da Segurança Interna do regime iraniano - o principal braço de repressão do ditador iraniano".