Israel destruiu parte das maiores centrais nucleares do Irã, mas programa atômico segue de pé

Os ataques de Israel ao Irã nesta quinta, 12, e sexta-feira, 13, além de devastarem a cadeia de comando militar do país persa, conseguiram destruir parte das três principais centrais nucleares iranianas: Natanz, Fordo e Isfahan.

Rafael Grossi, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, disse ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que o ataque à instalação nuclear perto de Natanz destruiu a unidade de enriquecimento acima do solo, causando contaminação química e radiológica.

As salas subterrâneas em Natanz não foram atingidas, disse Grossi, embora danos ao fornecimento de energia para as salas possam ter danificado as centrífugas lá alojadas.