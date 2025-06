"As forças da civilização lhe agradecem", diz Benjamin Netanyahu após ataque americano ao Irã

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu ao presidente norte-americano, Donald Trump, pelo ataque dos Estados Unidos ao Irã neste sábado (21).

"A história registrará que o Presidente Trump agiu para negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo", afirmou Netanyahu.

Confira o discurso na íntegra:

"Parabéns, Presidente Trump. Sua ousada decisão de atacar as instalações nucleares do Irã com o poder impressionante e justo dos Estados Unidos mudará a história. Na Operação Linha Ascendente, Israel fez coisas realmente incríveis.

Mas na ação desta noite contra as instalações nucleares do Irã, os Estados Unidos foram realmente insuperáveis. Fizeram o que nenhum outro país na Terra poderia fazer. A história registrará que o Presidente Trump agiu para negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo.

Sua liderança hoje criou um pivô na história que pode ajudar a conduzir o Oriente Médio e além para um futuro de prosperidade e paz. O Presidente Trump e eu costumamos dizer: paz pela força. Primeiro vem a força, depois vem a paz.

E esta noite, o Presidente Trump e os Estados Unidos agiram com muita força. Presidente Trump, eu lhe agradeço. O povo de Israel lhe agradece. As forças da civilização lhe agradecem. Deus abençoe a América. Deus abençoe Israel.

E que Deus abençoe nossa aliança inabalável, nossa fé inquebrantável.

O governo de Israel proibiu atividades não essenciais, como aulas em escolas e trabalho presencial em escritórios, após os Estados Unidos anunciarem o bombardeio ao Irã. A medida foi anunciada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), as forças armadas do país, com aprovação do ministro da Defesa, Israel Katz.

Além de atividades educacionais, também estão proibidas reuniões e a abertura de locais de trabalho para setores não essenciais. A população do país é obrigada a seguir essas instruções.

O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que aviões norte-americanos bombardearam Natanz, Fordow e Isfahan, entrando em guerra com o Irã.

Esses três locais estão no centro da infraestrutura nuclear iraniana e, segundo fontes norte-americanas e israelenses, estariam sendo utilizados para construir uma bomba nuclear para o país.

Israel já havia atacado esses locais, mas havia dúvidas sobre a capacidade do país de destruir as instalações nucleares. Os países estão em guerra desde 13 de junho.

Guerra no Oriente Médio

A possibilidade de o Irã contar com uma bomba atômica foi o motivo apontado por Israel para promover o ataque da última sexta-feira (13), ainda quinta (12) no horário de Brasília.

Os iranianos responderam com lançamentos de mísseis e drones.

Desde então, os dois países trocaram agressões mútuas, com bombardeios a Teerã e arredores, no Irã, e em cidades como Tel Aviv, Jerusalém e Haifa, em Israel. O governo iraniano afirma que 224 pessoas morreram ao longo dos quatro dias de embates. Já Israel calcula 22 vítimas em seu território.

Usina nuclear

Fordow é uma instalação nuclear iraniana que abriga centrífugas avançadas para enriquecimento de urânio em altos níveis e está enterrada nas montanhas próximas a Qom, ao norte do Irã, a cerca de 160 quilômetros ao sul de Teerã. Revelada ao público em 2009, a instalação é protegida por um extenso aparato de segurança e estima-se que esteja a entre 80 e 90 metros de profundidade.

Stealth B-2 Spirit

A arma mencionada pelos israelenses que poderia ser utilizada é a GBU-57, mais conhecida como Massive Ordnance Penetrator (MOP). Essa bomba antibunker pesa impressionantes 13,6 toneladas e foi desenvolvida especificamente para atingir alvos subterrâneos profundos. Sua característica mais notável é a capacidade de penetrar até 60 metros do solo antes de detonar. No entanto, sua utilização é limitada pelo fato de que só pode ser transportada pelos bombardeiros Stealth B-2 Spirit, tecnologia que Israel não possui.

