Israel ataca Líbano para destruir fábricas de drones do Hezbollah

Bombardeios israelenses atingiram na noite desta quinta-feira (5) o sul de Beirute, após o Exército de Israel anunciar que atacaria fábricas subterrâneas de drones do movimento islamita Hezbollah.

Colunas de fumaça preta podiam ser vistas no subúrbio dessa região da capital libanesa, onde uma grande quantidade de pessoas lotou as estradas ao tentar fugir. A agência de notícias local ANI contabilizou quase uma dúzia de ataques, incluindo dois "muito violentos".

"As Forças de Defesa de Israel estão atacando alvos terroristas da unidade aérea do Hezbollah", informou o Exército israelense, no aplicativo Telegram. Menos de duas horas antes, seu porta-voz em língua árabe havia advertido que os moradores do subúrbio estavam "perto de instalações pertencentes à organização terrorista Hezbollah" e que deveriam deixar o local imediatamente.

Em outro comunicado, o Exército anunciou que realizaria "um ataque contra instalações subterrâneas de produção de drones que foram estabelecidas deliberadamente no coração da população civil" em Beirute.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, expressou sua "firme condenação à agressão israelense" e à "violação flagrante" do cessar-fogo de 27 de novembro. Esta foi a quarta vez que Israel atacou o subúrbio do sul - um reduto do Hezbollah - desde a trégua.

Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, enfrentaram-se por mais de um ano, uma hostilidade que começou com o início do conflito atual na Faixa de Gaza e terminou com uma campanha intensa de bombardeios israelenses e uma incursão terrestre no sul do Líbano.

O cessar-fogo de novembro pretendia encerrar os combates, que deixaram o Hezbollah bastante enfraquecido, mas Israel continuou atacando regularmente o sul do país vizinho.