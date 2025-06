Israel ataca alvos militares do Irã um dia após EUA usarem superbomba contra instalações nucleares 

Um dia após os Estados Unidos usarem superbombas contra instalações nucleares do Irã , Israel anunciou nova ofensiva contra o país. Em comunicado, o exército israelense afirma que atacou alvos militares no oeste israelense.

"Aproximadamente 20 caças (da Força Aérea Israelense) realizaram ataques baseados em inteligência, contra alvos militares no Irã", disse o exército em um comunicado no Telegram.

Os ataques foram realizados contra " locais de armazenamento de mísseis e i nfraestrutura de lançamento ", além de "locais de satélites e radares militares " no oeste do Irã, acrescentou.

Irã lançou mísseis contra Tel Aviv

Ataque dos EUA ao Irã

Na madrugada de domingo (noite de sábado no Brasil), os Estados Unidos atacaram com superbombas o Irã . A entrada dos EUA na guerra foi confirmada pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

A nota oficial da organização confirmou que as instalações nucleares de Fordow, Natanz e Esfahan foram atacadas "por inimigos do país". " É um ato bárbaro que viola o direito internacional , especialmente o Tratado de Não Proliferação Nuclear", disse a agência estatal.

"A Organização de Energia Atômica do Irã assegura à grande nação iraniana que, apesar das conspirações malignas de seus inimigos, com os esforços de milhares de seus cientistas e especialistas revolucionários e motivados, não permitirá que o caminho do desenvolvimento desta indústria nacional – que é o resultado do sangue de mártires nucleares – seja interrompido", finaliza a nota.