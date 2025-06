Israel afirma ter o 'apoio manifesto' de Trump em seu ataque ao Irã

Israel declarou, neste sábado (14), que quer atacar "todos os locais" do regime iraniano, alegando ter o "apoio manifesto" do presidente americano, Donald Trump, em seu segundo dia de bombardeios contra a República Islâmica, que prometeu uma resposta "mais forte".

"Muito em breve vocês verão aviões israelenses (...) nos céus de Teerã. Atacaremos todos os locais e alvos do regime", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que afirmou ter o "apoio manifesto" do presidente Trump.

"Desferimos um golpe real no programa nuclear do Irã", acrescentou.

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, cujo país nega desenvolver armas nucleares, alertou neste sábado que a resposta militar do Irã será "mais forte" se Israel persistir com seus bombardeios.

Effie Defrin, porta-voz do Exército israelense, afirmou neste sábado que Israel agora tem "liberdade de ação aérea em todo o oeste do Irã, até Teerã".

Um chefe de polícia iraniano e cinco membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, morreram neste sábado em ataques no oeste e centro do país, segundo a mídia local.

Um ataque de drone israelense a uma refinaria estratégica no sul do Irã causou uma "forte explosão" neste sábado, segundo uma agência de notícias iraniana.

Segundo a mídia iraniana, ataques ocorreram na cidade de Tabriz, no norte, e nas províncias de Lorestan, Hamedan e Kermanshah, no oeste, onde estão localizadas bases militares importantes.

Jordânia, Síria e Líbano, vizinhos de Israel, anunciaram a reabertura de seu espaço aéreo neste sábado. No entanto, a Agência Europeia para a Segurança Aérea (AESA) aconselhou as companhias aéreas a não operarem no espaço aéreo desses países, assim como do Iraque, Irã e Israel.