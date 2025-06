Israel e Irã trocam acusações sobre violações de cessar-fogo horas depois do início do acordo

Horas depois do anúncio de cessar-fogo, Irã e Israel trocaram acusações sobre violações do acordo. Após ligação entre o presidente americano Donald Trump e Benjamin Netanyahu, o governo de Israel confirmou que houve um atentado a Teerã, mas garantiu que irá se abster de novos ataques.

O exército do Irã acusou Israel de ter executado ataques em território iraniano durante a manhã desta terça. Na nota, o governo israelense confirmou um atentado às 3h , no horário local, mas explicou que o cessar-fogo havia sido definido para 7h.

Declaração de Trump

Antes da ligação a Netanyahu, Trump declarou que não gostou que Israel tenha atacado após concordar com o cessar-fogo, e que tanto Israel quanto Irã violaram o acordo .

— Não estou feliz com Israel. Não estou feliz com o Irã também, mas realmente não estou feliz com Israel. Israel tem de se acalmar, tenho de fazer Israel se acalmar — declarou Donald Trump, enquanto se preparava para embarcar para a cúpula da Otan, em Haia.