O Irã realizou neste sábado, 28, um funeral de Estado para sepultar os cerca de 60 cientistas e comandantes militares de alto escalão mortos durante a guerra de 12 dias com Israel. O evento ocorreu no quinto dia de uma trégua fragilizada por novas ameaças de ataque do presidente dos EUA, Donald Trump. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.