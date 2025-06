Irã lançou ataques contra Israel após Trump anunciar cessar-fogo

24/06/2025 - As forças do Irã lançaram cinco ondas de mísseis contra o território de Israel na madrugada desta terça-feira. Os ataques ocorreram após as 4h (pelo horário local), que foi o prazo citado pelo ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, para o fim das agressões, caso Israel também concordasse em interromper o conflito.