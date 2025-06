Irã lança mísseis contra bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio

Segurança foi reforçada no Capitólio, sede do poder legislativo dos EUA, após ataques do país ao Irã. JOE RAEDLE / Getty Images via AFP

O Irã atacou a maior base militar dos Estados Unidos no Catar, nesta segunda-feira (23). A informação foi confirmada pelo Conselho de Segurança Nacional do Irã.

A Agência de Notícias da República Islâmica do Irã (IRNA) confirmou um "ataque potente" em resposta à ofensiva norte-americana contra as instalações nucleares do país no sábado (21). As Forças Armadas do Irã também confirmaram o ataque, e alertaram que violações a sua "integridade territorial" terão resposta.

O alvo foi a base aérea de Al Udeid, a maior dos Estados Unidos na região, que abriga cerca de 10 mil soldados.

O número de mísseis utilizados "foi o mesmo que o número de bombas que os Estados Unidos usaram ao atacar as instalações nucleares iranianas (...) Esta ação não representa nenhuma ameaça para o nosso país amigo e irmão, o Catar", disse, em comunicado, o Conselho de Segurança Nacional iraniano.

De acordo com o ministério das relações exteriores do Catar, a base aérea havia sido evacuada antes do ataque. Por isso, o bombardeio não deixou mortos ou feridos.

"A base havia sido evacuada anteriormente, seguindo as medidas de segurança e precaução estabelecidas, dadas as tensões na região. Todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir a segurança do pessoal na base, incluindo membros das Forças Armadas do Catar, forças amigas e outros. Confirmamos que não houve feridos ou vítimas no ataque", diz trecho de nota publicada no X.

Espaço aéreo do Catar foi totalmente fechado

Além do ataque à base militar norte-americana, também há relatos de explosões no centro de Doha, capital do Catar, e em Lusail, no norte do país. O ministério das relações exteriores afirma que o país interceptou os mísseis.

Devido ao ataque, o espaço aéreo do Catar foi totalmente fechado "para garantir a segurança dos cidadãos". Não há previsão para que a circulação de aviões seja retomada no momento.

Outro míssil foi lançado em direção ao Iraque, mas ainda não há confirmação da região que foi alvo.

O Kuwait também anunciou o fechamento temporário do espaço aéreo do país.

Ataque foi informado previamente

Segundo o New York Times, três autoridades iranianas confirmaram que o Irã avisou o Catar que o ataque à base de Al Udeid aconteceria. O intuito seria diminuir o número de possíveis vítimas.

Mesmo assim, o Catar condenou a ofensiva iraniana:

"Consideramos isso uma flagrante violação da soberania do Estado do Catar, de seu espaço aéreo, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Afirmamos que o Catar se reserva o direito de responder diretamente de maneira equivalente à natureza e à escala desta agressão descarada, em conformidade com o direito internacional", diz nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Catar.

Comunicado da IRNA

À agressão dos Estados Unidos

Portanto, quem quer que os ataque, ataquem-no da mesma forma que ele os atacou.

Em resposta ao ato agressivo e descarado dos Estados Unidos contra as instalações e instalações nucleares do Irã, há algumas horas, as poderosas forças armadas da República Islâmica do Irã destruíram a base aérea das forças americanas em Al-Udeid, no Catar.

O número de mísseis utilizados nesta operação bem-sucedida foi o mesmo que o número de bombas que os Estados Unidos usaram no ataque às instalações nucleares iranianas; e a base que foi alvo do ataque das poderosas forças iranianas ficava longe de instalações urbanas e áreas residenciais no Catar.