Irã lança ataque de retaliação contra base americana no Catar

O Irã lançou nesta segunda-feira, 23, ataques contra alvos americanos no Oriente Médio como retaliação ao bombardeio contra suas centrais nucleares feito pelos EUA no fim de semana.

O Irã afirma que entrou em contato com autoridades catarianas e avisou com antecedência que os ataques estavam por vir, a fim de minimizar as baixas, de acordo com três autoridades iranianas familiarizadas com os planos.