Irã: Khamenei declara vitória contra Israel, em 1ª manifestação desde início de cessar-fogo

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, declarou vitória sobre Israel e disse que seu país "deu um tapa na cara da América". A declaração ocorreu nesta quinta-feira, 26, em sua primeira manifestação pública desde que o cessar-fogo entre os dois países entrou em vigor.

Khamenei falou em vídeo transmitido pela televisão estatal iraniana, na primeira aparição desde o dia 19, parecendo mais cansado do que há apenas uma semana.

Na mensagem, o aiatolá disse que os EUA só intervieram na guerra porque "sentiram que, se não interviessem, o regime sionista seria completamente destruído". Ele acrescentou que os EUA "não obtiveram ganhos com" a guerra.

"A República Islâmica foi vitoriosa e, em retaliação, deu um tapa na cara da América", afirmou, em aparente referência a um ataque iraniano com mísseis a uma base americana no Catar na segunda-feira (23), que não causou vítimas.

Khamenei, de 86 anos, não é visto em público desde que se abrigou em um local secreto após o início da guerra, no dia 13, quando Israel atacou instalações nucleares iranianas e alvejou altos comandantes militares e cientistas.

Após os EUA atacarem três centrais nucleares do Irã, no fim de semana, o presidente americano, Donald Trump, intermediou um acordo de cessar-fogo que entrou em vigor na terça-feira (24). Fonte: Associated Press*.