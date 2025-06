Irã executa três homens acusados de espionagem para Israel

O governo do Irã anunciou nesta quarta-feira (25) a execução por enforcamento de três homens acusados de espionagem para Israel, um dia após a entrada em vigor da frágil trégua entre os dois inimigos.

"Idris Ali, Azad Shojai e Rasul Ahmad Rasul, que tentaram importar equipamentos para executar assassinatos no país, foram presos e julgados por (...) cooperação a favor do regime sionista (Israel)", anunciou o Poder Judiciário iraniano em um comunicado.

As execuções aconteceram em Urmia, uma cidade no noroeste perto da fronteira com a Turquia.