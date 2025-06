Irã executa homem condenado por espionagem para Israel

"Mohammad-Amin Mahdavi Shayesteh foi enforcado esta manhã por cooperação na área de inteligência com o regime sionista", afirmou a Justiça iraniana, em uma referência a Israel.

Segundo a Justiça iraniana, o homem executado era ligado ao Mossad, o serviço de inteligência israelense com atuação no exterior israelense.

Teerã acusou Shayesteh de colaborar com o canal de televisão em persa Iran International, com sede em Londres e crítico do governo iraniano.