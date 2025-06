Irã diz que proposta nuclear dos EUA não inclui levantamento de sanções

O presidente do Parlamento do Irã disse neste domingo que a proposta mais recente dos Estados Unidos para um acordo nuclear não inclui o levantamento das sanções, informaram veículos estatais.

Inimigos há mais de quatro décadas, os dois países participaram desde abril de cinco rodadas de negociações, mediadas por Omã. Eles buscam substituir o acordo histórico de 2015 entre Teerã e potências mundiais, que estabeleceu restrições às atividades nucleares do Irã em troca do alívio das sanções à sua economia. Em 2018, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo, durante o primeiro mandato de Donald Trump.