Irã diz que não há contaminação por radiação fora de instalações nucleares após ataques dos EUA

A Organização de Energia Atômica do Irã (AEOI, na sigla em inglês) afirmou em comunicado que, apesar do ataque dos Estados Unidos às suas instalações nucleares, "nenhuma contaminação por radiação ou emissões nucleares foi observada fora desses locais".

Mohammadreza Kardan, vice-presidente da AEOI e chefe do Centro Nacional de Segurança Nuclear, condenou os ataques de israelenses e americanos, ressaltando que "com base em todas as leis, regulamentos e normas internacionais, ataques a instalações ativas de qualquer país não devem ocorrer".

Kardan destacou ainda que "ao longo da história, não houve ataques a instalações nucleares no mundo", mas que as ações recentes contra o Irã "ocorreram pela primeira vez no mundo". Ele garantiu que "planejamentos prévios e medidas foram tomadas para garantir a segurança e a saúde do povo iraniano" e que a população pode "continuar sua vida normalmente nas áreas ao redor dessas instalações, sem qualquer preocupação".