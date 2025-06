Irã diz não haver data para nova rodada de negociações sobre programa nuclear com EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira, 6, que ainda não há uma data definida para a próxima rodada de negociações nucleares entre Teerã e Washington. "Recebemos uma proposta dos Estados Unidos, à qual responderemos nos próximos dias", disse o diplomata em entrevista à TV Nile News, do Egito, ressaltando que a resposta será elaborada "com base nos princípios fundamentais da República Islâmica do Irã e em defesa dos interesses do povo iraniano".