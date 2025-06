Irã detém 26 pessoas por colaboração com Israel, informa mídia local

O serviço de inteligência do Irã deteve 26 pessoas acusadas de colaboração com Israel, após o início de uma trégua entre os dois países, informou a agência estatal Fars na noite desta quarta-feira (25).

As prisões ocorreram depois que o chefe militar israelense afirmou nesta quarta que seus comandos operaram em sigilo dentro do Irã durante a guerra de 12 dias entre os dois arqui-inimigos.

"Alcançamos pleno controle sobre o espaço aéreo iraniano e em cada local onde decidimos operar", garantiu o chefe do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir.

O militar acrescentou que "as forças operaram em segredo no interior do território inimigo e nos proporcionaram liberdade de ação operacional".