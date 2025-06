Irã confirma ataque à base americana no Catar e diz que violações à integridade terão resposta

As Forças Armadas do Irã confirmaram ataque à base americana de Al-Udeid, no Catar, e alertou que violações à sua "integridade territorial" terão resposta, em comunicado divulgado no Telegram nesta segunda-feira, 23. "A base Al-Udeid foi alvejada com ataque de mísseis devastador e poderoso na operação Besharat Fatah. Essa base é o quartel-general da Air Force e o maior ativo estratégico do exército terrorista americano na região", afirmaram.

As Forças Armadas iranianas classificaram as bases americanas no Oriente Médio como uma "grande fonte de fraqueza" para os Estados Unidos. "Não vamos deixar qualquer ataque contra nossa integridade territorial, soberania e segurança nacional sem reposta, sob nenhuma circunstância", ressaltaram.

Em outro comunicado, o Conselho de Segurança Nacional Supremo do Irã prometeu atacar os EUA da mesma forma em que for atacado, ao comentar as ofensivas contra o Catar. "O número de mísseis usados nesta operação foi o mesmo número de bombas utilizadas pelos EUA ao atacar as unidades nucleares iranianas", afirmou, acrescentando que o país evitou mirar em áreas residenciais e urbanas.