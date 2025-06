Irã condena declaração de líderes do G7 e cobra ação da ONU contra Israel

O governo do Irã condenou nesta terça-feira (17) a declaração divulgada pelos líderes do G7, acusando o grupo de ignorar a "agressão flagrante de Israel contra o Irã" e o que chamou de ataques ilegais à infraestrutura nuclear do país, além do "bombardeio indiscriminado de áreas residenciais e do assassinato de nossos cidadãos".