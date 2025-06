Irã anuncia nova rodada de negociações com EUA para domingo

O Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou nesta terça-feira (10) que a próxima rodada de conversações sobre a questão nuclear com os Estados Unidos está programada para domingo (15).

"A próxima rodada de diálogo indireto Irã-Estados Unidos está planejada para o próximo domingo em Mascate", Omã, afirmou o porta-voz do ministério iraniano, Esmail Baqai, em um comunicado.

As discussões permanecem estagnadas no tema do enriquecimento de urânio iraniano.