Irã afirma que proposta dos EUA para acordo nuclear contém 'ambiguidades e questões'

No sábado, o Irã apontou que recebeu "elementos" de uma proposta americana com foco em um eventual acordo nuclear, após cinco sessões de negociação realizadas sob a mediação do Omã.

As conversas são as primeiras do gênero desde que Washington se retirou em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump, do acordo internacional alcançado três anos antes entre Teerã e as principais potências para supervisionar o programa nuclear iraniano em troca da suspensão de sanções.