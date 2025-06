Irã afirma que Israel bombardeou presídio em Teerã

"No mais recente ataque do regime sionista a Teerã, projéteis infelizmente atingiram a Penitenciária Evin, danificando partes da instalação", informou o site Mizan Online, vinculado ao Judiciário iraniano.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que o Exército "lança ataques com força sem precedentes contra alvos do regime e órgãos de repressão do governo no coração de Teerã".