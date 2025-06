Irã afirma que instalações nucleares foram 'gravemente danificadas' por ataques dos EUA

Baghaei não deu mais detalhes e disse que as autoridades ainda estavam avaliando a situação no local. Ele acrescentou que os ataques dos EUA foram um "golpe prejudicial" ao direito internacional e ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, do qual o Irã é signatário.

É a primeira vez que uma autoridade iraniana aborda a extensão dos danos causados pelos ataques de 22 de junho, que envolveram bombardeios dos EUA a três instalações nucleares no Irã usando 14 bombas bunker-buster, com mais de 13 quilos de explosivos e capazes de penetrar fortificações enterradas em grandes profundidades.

Os comentários foram feitos horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, contestar um relatório da inteligência americana que afirmava que os ataques tiveram "impacto limitado no programa nuclear" do Irã.

Uma avaliação da Agência de Inteligência de Defesa do Pentágono afirmou que o bombardeio provavelmente não danificou os componentes principais armazenados no subsolo, incluindo centrífugas, de acordo com pessoas familiarizadas com seu conteúdo.