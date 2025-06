Irã afirma que está tomando medidas para continuar o programa nuclear

O governo iraniano afirmou nesta terça-feira (24) que "tomou as medidas necessárias" para garantir a continuidade de seu programa nuclear após os ataques dos Estados Unidos e Israel às suas instalações.

"Tomamos as medidas necessárias e estamos avaliando os danos" causados pelos ataques, afirmou o chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Eslami, em comunicado transmitido pela televisão estatal.

"Os planos para reativar (as instalações) foram preparados com antecedência, e nossa estratégia é garantir que a produção e os serviços não sejam interrompidos", acrescentou.

Os Estados Unidos atacaram as instalações de enriquecimento de urânio de Fordo, Isfahan e Natanz no domingo (22, sábado no Brasil).