Inundações deixam pelo menos 30 mortos na Índia

Pelo menos 30 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra no nordeste da Índia, provocados pelas intensas chuvas que atingem a região. As informações foram confirmadas neste domingo (1º) pelo governo do país.

Oito pessoas morreram no estado de Assam e nove em Arunachal Pradesh, em deslizamentos de terra, segundo funcionários dos serviços de gestão de desastres. Outras cinco morreram no estado vizinho de Mizoram, seis em Meghalaya e pelo menos mais duas em Nagaland e Tripura, informaram fontes do governo.

Inundações e deslizamentos de terra são comuns no sul da Ásia durante o período das monções — fenômeno atmosférico em que o vento sopra a umidade dos oceanos para o continente —, mas especialistas afirmam que a mudança climática está aumentando sua frequência e gravidade.

As autoridades emitiram um alerta vermelho para várias áreas da região nordeste após as chuvas incessantes dos últimos dias. Devido às precipitações, rios, incluindo o Brahmaputra, que tem origem no Himalaia e atravessa o nordeste da Índia antes de desaguar em seu delta em Bangladesh, transbordaram em toda a região.

O exército indiano resgatou centenas de pessoas "durante uma operação maciça" no estado de Manipur, segundo um comunicado.