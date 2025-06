Informações obtidas pelo Irã parecem ser de local de pesquisa nuclear de Israel, diz AIEA

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, disse que as informações de que o Irã alegou ter apreendido sobre o programa nuclear de Israel "parecem ter referência" ao Centro de Pesquisa Nuclear Soreq do país, a primeira confirmação fora de Teerã sobre o roubo.

"Vimos algumas reportagens na imprensa. Não tivemos nenhuma comunicação oficial sobre isso", disse Grossi a repórteres em Viena. "De qualquer forma, isso parece se referir ao Soreq, que é uma instalação de pesquisa que, aliás, inspecionamos. Não inspecionamos outras partes estratégicas do programa, mas esta parte nós inspecionamos", acrescentou, sem especificar onde obteve as informações.

A AIEA mantém um sistema de relatórios confidenciais para que as nações relatem incidentes de segurança envolvendo seus programas nucleares, e o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não respondeu imediatamente às declarações de Grossi. Fonte: Associated Press.