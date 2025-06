Inflação na Argentina foi de 1,5% em maio, o menor dado mensal desde 2020

"Realizaram um ajuste histórico de 15 pontos do PIB (Produto Interno Bruto), terminaram com a emissão monetária e eliminaram o 'cepo' cambiário", escreveu o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em seu canal no Whatsapp, referindo-se ao controle do câmbio que vigorava desde 2019 e que foi parcialmente eliminado este ano.