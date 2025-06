Indígena tinge o deserto de Lima de verde com uma 'selva escondida'

Na encosta de uma colina, em um dos bairros mais áridos e pobres de Lima, ergue-se uma densa floresta. Esther Rodríguez, uma indígena imigrante, cultivou por anos este oásis na capital peruana, considerada a mais desértica do mundo depois de Cairo.

Rodríguez chegou a este lugar na década de 1980 após fugir de sua terra natal Ayacucho, na serra sul do Peru, então devastada pelo conflito armado com a extinta guerrilha Sendero Luminoso.

Hoje, aos 85 anos, é a alma desta singular floresta urbana de 4.000 m² - quase metade de um campo profissional de futebol - no coração do distrito de San Juan de Lurigancho.

Esta paisagem com mais de cem espécies, incluindo árvores frutíferas e plantas medicinais, criou um microclima chamativo em Lima, cidade de 10 milhões de habitantes e uma das mais poluídas da América Latina.

San Juan de Lurigancho, com 1,2 milhões de habitantes, é por sua vez o distrito mais populoso e poluído, principalmente devido ao seu parque automotivo obsoleto, segundo um estudo do Instituto de Natureza, Terra e Energia da Universidade Católica.

Rodríguez lembra que, enquanto seus filhos iam à escola, ela começou a plantar no terreno rochoso, um refúgio que se popularizou como uma "selva escondida".

Além do aspecto turístico, a iniciativa também oferece benefícios ecológicos.

Este quase meio "hectare de floresta regula a temperatura e a umidade e melhora as condições sanitárias, especialmente em uma área onde as doenças respiratórias são comuns", aponta Fernando Regalo, engenheiro florestal da ONG Fundação para a Conservação e Desenvolvimento Sustentável (FCDS).

"Parece que você está na selva, com os sons, os bichinhos, os pássaros e as árvores", entusiasma-se Constantina Zevallos Mora, uma das visitantes do local.