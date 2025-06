Índia vai fazer censo populacional e de castas em 2027

A Índia, o país mais populoso do mundo, realizará em 2027 o primeiro censo desde 2011, que contará tanto a população quanto as castas, anunciou o governo nesta quarta-feira (4).

"Ficou decidido que o censo populacional de 2027 será realizado em duas fases, incluindo detalhes sobre as castas", indicou o Ministério do Interior em um comunicado.

A maior parte desta imensa nação participará do censo em 1º de março de 2027, mas para as regiões do Himalaia a contagem ocorrerá em 1º de outubro de 2026, antes do período de nevascas.