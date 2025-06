Índia recupera dados de caixas-pretas após acidente aéreo que deixou 279 mortos

Investigadores indianos conseguiram recuperar com sucesso os dados das caixas-pretas de um avião Boeing que caiu em Ahmedabad no dia 12 de junho , em uma das piores tragédias aéreas em décadas, informou o governo da Índia nesta quinta-feira (26).

Apenas uma das 242 pessoas a bordo do voo da Air India sobreviveu ao acidente, no qual também morreram pessoas na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, quando o avião caiu em uma área urbana.