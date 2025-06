Índia: investigadores recuperam caixa-preta de avião da Boeing que caiu na quinta-feira

Investigadores que analisam o acidente fatal com um Boeing 787 da Air India na quinta-feira recuperaram os gravadores de voo da aeronave, a chamada caixa-preta. O passo é crucial para determinar a causa da tragédia que matou mais de 260 pessoas.

A aeronave com destino a Londres caiu logo após decolar com 242 pessoas a bordo na quinta-feira, deixando um único sobrevivente. Um total de 265 pessoas foram confirmadas mortas até ontem, incluindo estudantes de medicina em uma residência estudantil e outras vítimas no bairro residencial onde o avião caiu, informou a polícia de Ahmedabad.