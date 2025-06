Índia: hospital recebe 186 corpos e um único sobrevivente de acidente de avião, diz médico

O hospital de Ahmedabad recebeu 186 corpos e um único sobrevivente do acidente com um avião da Boeing, operado pela Air India, nesta quinta-feira, 12, de acordo com um médico, informou a Associated Press.

Segundo a Newsweek, um vídeo mostra um homem andando em direção a uma ambulância após sobreviver ao acidente.

Vishwash Kumar Ramesh, um cidadão britânico de 40 anos, ainda tinha seu cartão de embarque para o voo AI 171 com destino a Londres, com assento 11A.

"Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e então o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido", contou Ramesh ao Hindustan Times de sua cama de hospital.

A Sky News disse que conversou com seus familiares, que confirmaram que ele estava no avião e que conversaram com ele desde o acidente.

Ainda segundo a Associated Press, Vidhi Chaudhary, um alto oficial da polícia estadual na cidade de Ahmedabad, confirmou que ao menos 240 pessoas morreram no acidente. Entre os mortos estão estudantes de medicina que estavam em um alojamento universitário quando o avião atingiu o prédio. "A maioria dos corpos ficou carbonizada a ponto de ficar irreconhecível", disse.