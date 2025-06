Impacto de bombardeios dos EUA às instalações nucleares do Irã: sucesso ou exagero?

Uma semana depois dos bombardeios dos Estados Unidos contra três instalações nucleares iranianas, com os quais Washington se somou a Israel em sua guerra contra a República Islâmica, declarações contraditórias e muitas interrogações geram dúvidas sobre o impacto real dos ataques.

Após dias de questionamentos, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, tentou esclarecer a situação na quinta-feira.

"Graças a uma ação militar decisiva, o presidente [americano, Donald] Trump criou as condições para pôr fim à guerra. Dizimando, aniquilando, destruindo - escolham a palavra - as capacidades nucleares do Irã", reforçou Hegseth.