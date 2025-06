Imigrantes ilegais serão expulsos e Los Angeles será libertada, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (8) que seu governo está determinado a "libertar Los Angeles da Invasão Migrante" e prometeu expulsar imigrantes ilegais envolvidos nos protestos contra as operações de deportação. A declaração foi publicada na rede social Truth Social no fim da tarde e acompanhada por um vídeo de manifestantes em frente a um prédio federal na cidade.

A mobilização federal começou no sábado (7) e já levou cerca de 2.000 soldados da Guarda Nacional para a Califórnia. Segundo a Casa Branca, o objetivo é proteger instalações federais e apoiar as ações de deportação em andamento. O envio das tropas foi autorizado por Trump sem o aval do governo estadual, o que não ocorria desde 1965, durante a marcha pelos direitos civis em Selma, no Alabama. O governador Gavin Newsom chamou a decisão de "reação completamente desproporcional". A tensão na cidade aumentou após ações coordenadas do ICE, que resultaram na prisão de mais de 100 pessoas ao longo da última semana.