IA aprende a mentir, manipular e ameaçar seus criadores

Outro obstáculo: a comunidade acadêmica e as organizações sem fins lucrativos "dispõem de infinitamente menos recursos computacionais que os atores da IA", o que torna "impossível" examinar grandes modelos, aponta Mantas Mazeika, do Centro para a Segurança da Inteligência Artificial (Cais).

"Por enquanto, há muito pouca conscientização", diz Goldstein, que, no entanto, acredita que o tema ganhará destaque nos próximos meses com a revolução dos agentes de IA, interfaces capazes de realizar por si mesmas uma enorme quantidade de tarefas.

"Da forma como estão as coisas, as capacidades [da IA] estão se desenvolvendo mais rapidamente do que a compreensão e a segurança", admite Hobbhahn, "mas ainda estamos em condições de nos recuperar".

As travessuras da IA "podem dificultar sua adoção se se multiplicarem, o que representa um forte incentivo para que as empresas [do setor] resolvam" esse problema, de acordo com Mazeika.