Hugo Aguilar, o indígena e ex-assessor zapatista que presidirá a Suprema Corte do México

Hugo Aguilar, um advogado indígena mixteco e ex-assessor de uma antiga guerrilha zapatista, será o primeiro presidente eleito pelo voto popular da Suprema Corte do México, onde promete saldar a "dívida" da justiça com os povos originários.

Nascido em 1973 no estado de Oaxaca (sul), Aguilar obteve 5,3% dos votos e se tornou o candidato a ministro mais votado nas inéditas eleições de juízes, celebradas no domingo, segundo a apuração oficial, concluída nesta quinta-feira (5).

Assim que assumir o cargo, em 1º de setembro próximo, ele buscará dar uma "nova imagem" de "integração pluricultural" à mais alta corte do país, segundo disse após as eleições em entrevista ao portal SDP notícias.

Na quarta-feira, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, que também costuma se vestir com tecidos autóctones, deu-lhe as boas-vindas.

Aguilar já é comparado a Benito Juárez, também indígena de Oaxaca, considerado o pai do México moderno e que presidiu o Supremo (1857-1858) antes de se tornar presidente do país (1858-1872), um feito na América Latina.

Advogado com mestrado em direito constitucional, Aguilar foi proposto pelo governo de Sheinbaum, segundo o regulamento de seleção de candidatos, que delegou esta tarefa aos Três Poderes do Estado.

"Há uma dívida importante" com os povos ancestrais, afirma o futuro presidente do Supremo, que foi funcionário do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) no Instituto Nacional de Povos Indígenas (INPI).