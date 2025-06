Homem-bomba mata pelo menos 20 pessoas em igreja na Síria

O ataque à igreja foi o primeiro desse tipo na Síria em anos e ocorre no momento em que Damasco, sob seu governo islâmico, tenta conquistar o apoio das minorias. Enquanto o presidente Ahmed al-Sharaa luta para exercer sua autoridade em todo o país, há preocupações sobre a presença de células de grupos extremistas no país devastado pela guerra.

Nenhum grupo assumiu imediatamente a responsabilidade, mas o Ministério do Interior da Síria disse que um extremista do grupo Estado Islâmico entrou na igreja, disparou contra as pessoas que estavam lá antes de se detonar com um colete de explosivos. O Ministro da Informação da Síria, Hamza Mostafa, condenou o ataque, chamando-o de ataque terrorista.