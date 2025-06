Homem ataca manifestantes pró-Israel no Colorado e FBI fala em "terrorismo"

Chet Strange / Getty Images via AFP

Um robô antibombas foi utilizado por autoridades para detectar explosivos na área do ataque, em Bolder, nos EUA.

O Departamento Federal de Investigações dos Estados Unidos (FBI) respondeu neste domingo (1º) ao que descreveu como "ataque terrorista direcionado" em Boulder, no Estado do Colorado. Segundo as autoridades, um homem foi preso por atear fogo a pessoas neste atentado.