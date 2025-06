Hermès propõe uma coleção de verão para o homem urbano

Em meio ao calor que sufoca a Europa, a marca francesa Hermès propôs, neste sábado (28), na Semana da Moda de Paris, uma coleção para o homem que passa o verão na cidade, marcada pelo estilo leve, mas cheio de estratégias para enfrentar as altas temperaturas.

Calça e jaqueta confeccionados com tiras de couro trançado finíssimas, que lembram uma cadeira de jardim, foram os destaques deste desfile refrescante da temporada primavera-verão 2026, realizado no Palácio de Iéna, em Paris.

"Tinha vontade de brincar com isso, com a abertura das peças, com essa ideia da transparência, de coisas com aberturas, de deixar o vento passar por elas", explicou à imprensa a estilista, Véronique Nichnian.

No próximo verão, o homem Hermès também usará shorts, mas não só.

"Eu comecei com alguns shorts, mas finalmente dei preferência às calças brancas", acrescentou a estilista, no comando da criação masculina da casa há mais de 30 anos. "Havia muitos da última vez", avaliou.

As cores da coleção, fiéis ao DNA da marca, se declinaram em tons de caramelo, café, baunilha, menta e bordô.

As jaquetas "não são nem totalmente no estilo aviador, nem totalmente corta-ventos", detalhou a produção da casa em nota de apresentação do desfile.

No entanto, a coleção também incluiu jaquetas de aviador e camisas sobrepostas em couro de bezerro.

As calças apresentadas eram largas e curtas, e as sandálias, reduzidas a uma corda grossa que contorna a sola.

As echarpes foram usadas amarradas com um nó amplo sobre o peito ou em volta do pescoço de forma descontraída.

Bolsas enormes, prontas para a viagem também fizeram parte da coleção. "Porque sou pequena e adoro as bolsas grandes", explicou a estilista, com um sorriso.