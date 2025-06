Heineken anuncia investimento bilionário no México

A gigante cervejeira Heineken planeja fazer um investimento de 2,75 bilhões de dólares (cerca de R$ 15 bilhões) no México até o fim de 2028 para a construção de uma nova fábrica e outros projetos, anunciou, nesta quarta-feira (11), o encarregado da empresa holandesa no país.

Este investimento se soma aos já anunciados por outras empresas, como Walmart, Netflix e o banco espanhol Santander, em meio às tensões comerciais com o governo do presidente americano, Donald Trump.

O desembolso é "um sinal claro da confiança no México e especificamente em Yucatán, onde receberemos um investimento de 500 milhões de dólares [R$ 2,7 bilhões]", acrescentou o governador do estado, Joaquín Díaz.

No fim de abril, o Grupo Modelo, fabricante da famosa cerveja Corona, anunciou um investimento de mais de 3,6 bilhões de dólares (cerca de R$ 20 bilhões) no México para modernizar suas fábricas e outros projetos.

As tarifas adotadas por Trump a dezenas de países excluem, no caso do México e do Canadá, todos os bens exportados sob as normas do acordo de livre comércio norte-americano, o T-MEC.