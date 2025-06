Hegseth evita confirmar plano contra Irã e diz que cabe a Trump decidir sobre guerra e paz

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, evitou confirmar se apresentou opções ao presidente do país, Donald Trump, sobre um possível ataque americano contra o Irã. "Não diria em um fórum público se forneci ou não opções a Trump sobre um eventual ataque contra Irã", afirmou, ao ser questionado sobre os preparativos militares em meio à escalada de tensão no Oriente Médio durante testemunho no Senado.