Harvey Weinstein é considerado culpado de agressão sexual nos EUA

"Culpado", disse o presidente do júri sobre a alegação de que Weinstein agrediu sexualmente Haley, uma das denunciantes que deram origem ao movimento #MeToo, e que abriu a via para as denúncias de mulheres vítimas de agressões sexuais no ambiente de trabalho.

Ao contrário, o júri declarou Weinstein inocente da acusação de agressão sexual feita pela ex-modelo polonesa Kaja Sokola, um novo caso que se somou à repetição do julgamento que tinha sido anulado em 2024 por uma corte de apelação, ao considerar que houve defeitos de forma no processo de 2020.

Pouco antes dos primeiros resultados, após um novo protesto do porta-voz do júri perante o juiz Curtis Farber, o próprio Weinstein, de 73 anos, pediu a anulação do julgamento para surpresa do público que aguardava as deliberações.