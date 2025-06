Hamas diz estar pronto para novas negociações pelo cessar-fogo em Gaza

Na semana passada, Israel concordou com a proposta dos Estados Unidos para o cessar-fogo temporário em Gaza. O Hamas, por outro lado, buscava fazer emendas ao texto. A reposta do grupo terrorista foi classificada pelo enviado especial americano Steve Witkoff como "totalmente inaceitável".

Sob condição de anonimato, um dirigente do Hamas havia dito no sábado, 31, que as emendas propostas envolvem "as garantias dos EUA, o cronograma de libertação dos reféns, a entrega de ajuda humanitária e a retirada das forças israelenses". Nenhum detalhe adicional foi fornecido.